Ingredientes

150 ml de Aurora Prosecco (uma dose e meia)

100 ml de Aperol (uma dose)

50 ml de água com gás ou soda (meia dose)

Uma fatia de laranja

Gelo (a gosto)

Preparo:

Em uma taça com gelo, adicione o espumante Aurora Prosecco e o Aperol, acrescente a água com gás ou soda, e finalize com uma rodela de laranja.

(VinícolaAurora.com)