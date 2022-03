Receitas: Aprenda a fazer waffles para combinar com sorvetes

O gelado de Häagen-Dazs sobre os quadradinhos da massa doce criam uma explosão de sabores. Combinação perfeita para a um lanche ou para a sobremesa

A massa adocicada e macia do waffle traz um requinte especial à refeição feita a qualquer hora do dia, seja no café da manhã, no lanche ou nos momentos de entretenimento. Waffle saboreado puro já é bom, mas com acompanhamento fica ainda melhor. E se existe um detalhe capaz de tornar mais irresistível os quadradinhos, esse “detalhe” se chama sorvete.

A união do waffle com o gelado e a indulgência do sorvete leva a receita para outra dimensão. Quando o assunto é sorvete com o waffle, a Häagen-Dazs, marca da General Mills, tem propriedade no tema. Rigorosa na seleção dos melhores ingredientes do mundo para a fabricação dos sorvetes, a Häagen-Dazs tem origem belga, assim como o waffle, conexão traduzida em uma explosão de sabores.

Como preparar o waffle: A receita é simples e rápida (leva cerca de 15 min). O ideal é que seja aquecido em um aparelho próprio, mas também é possível criar o waffle em uma frigideira (mas não terá o formato tradicional). Confira os ingredientes e o modo de preparo do waffle.

Ingredientes:

● Farinha de trigo 2 xícaras (chá)

● 1/2 xícara de açúcar (chá)

● 3 ovos

● 1 xícara (chá) de leite

● 1/2 xícara (chá) de manteiga

● Sal a gosto

● 1 colher (sopa) de fermento em pó

● 1 colher (sopa) de essência de baunilha

Preparo: Em uma tigela, bata os ovos com o açúcar, depois adicione o fermento, leite e a manteiga derretida. Misture. Em seguida, coloque a baunilha e adicione a farinha gradualmente, mexendo bem até virar uma mistura homogênea. O próximo passo é colocar a concha com a mistura sobre o molde do waffle no aparelho já aquecido. Use uma espátula para facilitar na cobertura dos quadradinhos do molde. Retire a massa quando ela estiver dourada e tostada.

Waffle de gengibre com sorvete de macadâmia: O gengibre tem um gosto marcante e um pouquinho desse tempero confere um aroma amadeirado ao waffle. Na receita da massa de waffle, acrescente ½ colher de gengibre moído Kitano (podendo adicionar também ¼ de noz-moscada Kitano) na etapa que antecede a ida da mistura para aquecimento. A proposta de explorar sensações naturais no sabor do waffle ganha novos contornos com os pedacinhos de nozes de macadâmia doces e crocantes presentes no sorvete de baunilha da Häagen-Dazs, o Macadamia Nut Brittle. Divino!

Waffle com sorvete de caramelo: A cobertura de caramelo no waffle faz muito sucesso pelo mundo pela sua praticidade e sabor. Para quem deseja saborear o sorvete no waffle sem abrir mão da experiência caramelizada, a sugestão é explorar o pote de sorvete Caramel Biscuit & Cream Speculoos, da Häagen-Dazs, uma saborosa mistura de biscoito belga, caramelo deliciosamente intenso e creme mais suave. Fica aqui um conselho valioso: Coloque o sorvete sobre o waffle ainda quente.

Waffle com sorvete de baunilha e cobertura de chocolate: O paraíso pode ser definido como um waffle com sorvete de Vanilla Häagen-Dazs e banhado de chocolate. Para criar a calda de chocolate, separe os seguintes ingredientes: 1/2 xícara de cacau em pó, 1 colher de manteiga, 4 colheres de leite, e 1 uma xícara de açúcar. Coloque a manteiga na panela e espere derreter. Em seguida, acrescente os demais ingredientes e mexa bem até a mistura borbulhar. Está pronta a calda!

Waffle com sorvete de amendoim e morango: O vai e vem da colher cheia de pasta de amendoim passando sobre o waffle e preenchendo os quadradinhos da massa é um ritual interessante. A pasta pode ser substituída pelo sorvete Peanut Butter Crunch. Além de trazer a naturalidade do amendoim em baixa temperatura, o sorvete da Häagen-Dazs apresenta pedaços de amendoins crocantes vindos da Argentina misturados com uma espessa pasta de amendoim diretamente dos EUA. Finalize essa tentação à mesa decorando com morango e/ou frutas vermelhas.

