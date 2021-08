Receitas: Aprenda como fazer o pastel perfeito

Seja na feira, em uma festa, na hora do lanche ou durante um happy hour,o pastel é sempre uma boa pedida! Você sabia que a chegada do petisco no Brasil aconteceu por intermédio dos asiáticos? Durante a Segunda Guerra Mundial, os imigrantes o popularizaram ao montar as primeiras pastelarias do país.

O diferencial de um pastel está na crocância.Uma massa murcha ou muito oleosa pode diminuir bastante a qualidade e impactar na experiência de sabor. Por isso, há alguns truques que fazem toda a diferença durante o preparo. A Isabela, marca de massas, biscoitos e torradas da região Sul do País, ensina todas as dicas. Confira:

Ponto da massa: sove a massa até que fique homogênea. Quanto mais fina e leve, mais crocante o pastel ficará depois de frito.

Hora certa de fritar: não frite o pastel com antecedência. O salgado deve ser frito exatamente na hora de comer para manter a crocância e sabor. Caso contrário, pode ficar murcho e com um aspecto ressecado.

Temperatura do óleo: precisa estar a 180 ºC. Você pode medir com um termômetro ou fazer um teste jogando um pequeno pedaço de massa na panela. Caso faça bolhas e barulho de fritura, está perfeito. Mas cuidado, se estiver excessivamente, pode torrar a massa. É necessário que esteja em temperatura equilibrada.

Quantidade do recheio: não coloque recheio demais, insira o suficiente para conseguir fechar a massa, evitando que estoure ao entrar em contato com o óleo.

Absorção correta: para evitar que o pastel fique oleoso, deixe-o descansando em uma grade culinária antes de colocá-lo no papel absorvente.

Que tal colocar as dicas em prática? Veja abaixo o modo de preparo de uma deliciosa Massa para Pastel e recheie com o sabor de sua preferência. Bom apetite!

Ingredientes da Massa

- 3 xícaras de farinha de trigo Isabela

- 1 copo de requeijão de água morna

- 2 colheres de óleo

- 1 colher rasa de sal

Ingredientes do Recheio

- 300 g de queijo mussarela ralado

Modo de Preparo

1. Em uma tigela, coloque a farinha peneirada e o sal.

2. Aos poucos, acrescente a água morna e o óleo; mexa até incorporar.

3. Sove a massa até ela ficar homogênea. Faça uma bola e envolva-a em filme plástico e deixe-a por 30 minutos na geladeira.

4. Com a ajuda de um rolo, abra a massa e corte-a no formato que desejar.

5.Adicione o queijo no meio e feche o pastel, pressionando as laterais com um garfo para o recheio não vazar na hora de fritar.

6.Frite em óleo quente até dourar.

Dica: aproveite essa mesma massa e monte cones para fazer canudinhos e rechear com doce de leite ou brigadeiro.

Tempo de Preparo: 1h30min

Rendimento: aproximadamente 30 unidades

(www.isabela.com.br)