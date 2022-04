Receitas: Bacalhau Cremoso com Molho Branco e Alecrim

Super tradicional nos festejos da Semana Santa, o bacalhau é capaz de ir muito além da receita clássica que acompanha batata e pimentão. Uma curiosidade: bacalhau não é um peixe. Bacalhau é o processo de salga e secura do peixe. O fato de comprarmos o peixe já salgado requer maior atenção na hora do manuseio e quantidade dos ingredientes. Agora voltando ao tema “receita de Pàscoa”, que tal surpreender preparando o bacalhau com a cremosidade do molho branco e o tempero adocicado e único do alecrim?

Tempo de preparo: 50 min

Rendimento: 6 porções

Ingredientes:

● 1 kg de bacalhau dessalgado

● 4 colheres (sopa) de manteiga

● 2 cebolas médias cortadas em rodelas finas

● 1 colher (chá) de alecrim Kitano

● 3 colheres (sopa) de farinha de trigo

● 2 xícaras (chá) de leite

● Meia xícara (chá) de creme de leite

● Meia colher (chá) de sal

● 1 colher (café) de pimenta-do-reino preta moída Kitano

Ingredientes para polvilhar:

● 3 colheres (sopa) de farinha de rosca

● Meia xícara (chá) de queijo parmesão ralado

● 1 colher (chá) de alecrim Kitano

Preparo: Desfie o bacalhau dessalgado em lascas grandes. Reserve. Em uma panela, derreta 2 colheres (sopa) de manteiga e doure as cebolas rapidamente, junte o alecrim Kitano, retire do fogo e reserve. Na mesma panela, derreta a manteiga restante, polvilhe a farinha e misture até formar uma pasta, acrescente o leite aos poucos, mexendo sempre até obter um molho cremoso. Acrescente o creme de leite, o sal, a pimenta-do-reino preta Kitano e misture. Reserve. Pré-aqueça o forno em temperatura média (180°C). Em um refratário, distribua camadas alternadas de bacalhau, azeite, cebolas com alecrim e creme. A última camada deverá ser de creme. Reserve. Em uma tigela, misture a farinha de rosca, o queijo, o alecrim e polvilhe sobre o creme. Leve ao forno por cerca de 20 minutos ou até dourar a superfície. Sirva em seguida.

(Kitano.com)