Receitas: Bacalhau Zé do Pipo

Tempo de preparo: 45 minutos

Ingredientes:

● 2 colheres (sopa) de azeite

● 1 cebola fatiada em rodelas

● 300g de bacalhau dessalgado, cozido e desfiado

● 200ml de leite

● 2 colheres (sopa) de coentro

● 2 xícaras (chá) da mistura para Purê de Batatas Yoki (preparado conforme as instruções da embalagem)

● 250g de maionese

● 100g de azeitonas pretas sem caroço picadas

● Parmesão para gratinar

Preparo: Em uma panela aqueça o azeite e acrescente a cebola. Refogue até a cebola murchar. Adicione o bacalhau, o leite e o coentro. Cozinhe por alguns minutos e reserve.

Prepare o purê conforme instruções da embalagem. Coloque metade do purê no fundo de um refratário e reserve a outra parte. Faça uma segunda camada com o bacalhau desfiado.

Espalhe as azeitonas e a maionese por cima. Cubra com o restante do purê.

Dica: Salpique o parmesão e leve ao forno alto para gratinar.

(www.yoki.com.br/receitas/)