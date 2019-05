Receitas: Barquete de chocolate e banana

Tempo de preparo 25m – Rende 4 porções

Ingredientes

- 100g de chocolate amargo

- 2 bananas

- 1 receita de massa sablée (veja dica)

- 1 colher (sopa) de creme de leite em alta gelado e sem soro

- ½ limão siciliano

Modo de preparo

Forre as forminhas de barquete com a massa. Espete o fundo das massas nas forminhas com um garfo, cubra com papel-manteiga e espalhe feijões crus sobre eles. Leve ao forno preaquecido (180 °C) por 10 minutos.

Derreta o chocolate em fogo baixo e, fora do fogo, adicione o creme de leite e misture bem.

Amasse uma banana, regue-a com o suco do limão e disponha esse purê nas bases dos barquetes já assadas e frias e sem o papel-manteiga. Espalhe o chocolate por cima e decore com a segunda banana cortada em fatias finas.

DICA

Para fazer a massa sablée, misture com a ponta dos dedos 125 g de manteiga, 250 g de farinha de trigo e uma pitada de sal, formando uma farofa grossa. Adicione 1 ovo e amasse até obter uma massa macia. Se necessário, junte um pouquinho de água para dar liga. Refrigere por 30 minutos antes de usar.

(Do livro Larousse das Sobremesas Infalíveis, da Editora Alaúde)