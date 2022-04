Receitas: Batata Brava

Ingredientes:

• 5 batatas

• 3 dentes de alho

• Pimenta Calabresa Kitano a gosto

• Páprica Doce Kitano a gosto

• Pimenta do Reino Kitano a gosto

• Azeite

• Sal a gosto

• Salsa desidratada Kitano a gosto

Preparo: Descasque e corte as batatas em vertical e em duas partes para ficar como meias canoas. Cozinhe um pouco até que fiquem macias, mas nem tanto para não desmancharem. Tempere com todos os ingredientes e regue com bastante azeite. Depois leve ao forno pré-aquecido a 230 graus por 25 minutos para que assem e gratinem. Retire o recipiente com as batatas, vire os lados das batatas e devolva ao forno por mais 25 minutos para o cozimento uniforme. Prontinho!

