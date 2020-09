Receitas: Berinjela com linguiça de lombo e bacon

Rendimento: 4 porções

Tempo de preparo: 45 min

Dificuldade: Fácil

Ingredientes

1 berinjela

1 batata

2 linguiças de lombo

2 fatias de tomate (finas)

1 dente de alho

3 tiras de bacon

50g de queijo muçarela

1 rodela de cebola

1 pitada de orégano

Sal a gosto

Modo de Preparo

Corte um retângulo na berinjela na horizontal, fazendo uma espécie de tampa, raspe a polpa sem que deixe as paredes do vegetal muito finas. Em seguida, recheie o fundo da berinjela com as linguiças desencapadas e pré refogadas, adicione uma fileira de batata pré cozidas por cima da linguiça, depois rale o queijo e ponha em toda superfície tampando as batatadas, e leve ao forno por 15-20 minutos a 180/220°C.

Enquanto isso, frite as 3 tiras d bacon, por fim colocar os tomates e adicionar o bacon por cima e deixar o forno por 5 minutos, para amolecer os tomate, e está pronto.

(BLACK+DECKER)