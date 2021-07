Receitas: Bolinho de Quermesse

Tempo de preparo: 1 hora

Rendimento: 30 pessoas

Ingredientes:

● 2 colheres (sopa) de óleo de soja

● 4 dentes de alho amassados

● ½ cebola grande picada em cubos

● ½ kg de carne moída (acém)

● 1 sachê de Caldo de Carne em Pó Kitano

● 1 tomate sem pele e sem sementes picado

● 1 colher (chá) de Pimenta-do-Reino Branca Moída Kitano

● 1 colher (chá) de Orégano Kitano

● 1 colher rasa (chá) de Salsa Kitano

● 2 xícaras (chá) de água

● 1 xícara (chá) de Farinha de Mandioca Torrada Yoki

● ½ xícara (chá) de Farinha de Rosca Yoki

● Um pouco de sal a gosto

● 1 ovo batido

● Um pouco de óleo para fritar

Preparo: em uma panela, aqueça o óleo e refogue o alho e a cebola até dourarem. Acrescente a carne moída, o caldo de carne, o tomate picado, a pimenta-do-reino, o orégano, a salsa e o sal. Mexa bem até dourar a carne moída. Adicione a água e deixe ferver. Este será o recheio da sua receita de bolinho de carne moída. Em outro recipiente, misture as farinhas para fazer a massa do bolinho de carne moída. Aos poucos, vá adicionando as farinhas ao refogado. Mexa sem parar, até que a mistura solte do fundo da panela. Retire a panela do fogo e deixe esfriar. Modele a massa em bolinhos de carne moída. Passe os bolinhos no ovo batido e, em seguida, na farinha de rosca. Em uma panela, aqueça o óleo e frite os bolinhos de carne moída até ficarem levemente dourados. Retire o excesso de óleo com papel toalha. Sua receita de bolinho de carne moída frito está pronta! Sirva os bolinhos quentes.

Dica: Assim que for adicionando as farinhas ao refogado, é muito importante mexer sem parar para não empelotar.