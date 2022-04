Receitas: Bolo com recheio de chocolate com pimenta calabresa

Tempo de preparo: 1h

Rendimento: 8 pessoas

Ingredientes para a massa do bolo:

● 180 g de chocolate em pó

● 300 g de açúcar

● 250 g de margarina

● 5 ovos

● 6 colheres de sopa de leite

● 1 colher de chá de pimenta calabresa em flocos Kitano

● 400 g de farinha de trigo

● 2 colheres de chá de fermento em pó

Preparo da massa do bolo: Coloque o açúcar, a manteiga e os ovos no processador (ou liquidificador). Triture a pitada de pimenta calabresa em flocos Kitano para virar um pó. Depois ponha os demais ingredientes da massa do bolo. Continue batendo até criar uma mistura homogênea. Despeje a massa em uma forma devidamente untada e enfarinhada e leve para assar por cerca de 20 minutos. Acompanhe para não deixar passar do ponto. Depois que o bolo ganhar a forma natural, corte ao meio para passar o recheio. Coloque uma camada da massa sobre o recheio para montar o bolo. Para finalizar, acrescente a cobertura.

Ingredientes para o recheio do bolo:

● 250 g de açúcar

● 1 casca de laranja

● 60 g de margarina

● 1 colher de chá de pimenta calabresa em flocos Kitano

● 1/2 laranja espremida

Preparo do recheio do bolo: Para deixar espesso o recheio, é importante que a casca da laranja seja triturada com o açúcar. Depois coloque a manteiga e a pimenta calabresa triturada em pó e misture. Por fim, adicione o suco de meia laranja espremida. Esse creme deve ser levado à geladeira.

Ingredientes para a cobertura do bolo:

● 60g de chocolate ao leite (um pouco mais da metade de uma barra de chocolate)

● 1 ovo

● 6 colheres de sopa de margarina

● 6 colheres de sopa de açúcar

● 1 colher de chá de molho de pimenta (opcional)

● ½ laranja espremida

Preparo da cobertura do bolo: Ponha todos os ingredientes em fogo brando, menos a barra de chocolate. Misture. Depois de cinco minutos, acrescente o chocolate até que se dissolva na mistura. Coloque a calda na geladeira por cerca de 30 minutos. Depois retire e passe sobre o bolo.

