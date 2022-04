Receitas: Bolo de Cenoura com Farinha de Aveia

Tempo de preparo: 1h

Rendimento: 25 pessoas

Ingredientes:

● 2 cenouras descascadas e cortadas em rodelas

● ½ xícara (chá) de óleo

● 3 ovos

● 2 xícaras (chá) de açúcar

● 2 ½ xícaras (chá) de farinha de aveia Yoki

● 1 colher (sopa) de fermento em pó

● ½ xícara (chá) de nozes picadas

Preparo: Bata no liquidificador a cenoura, o óleo e os ovos. Retire a mistura do liquidificador e coloque em uma vasilha. Acrescente o açúcar, a farinha de aveia, o fermento e as nozes picadas. Mexa delicadamente a receita de bolo de cenoura simples. Unte e enfarinhe uma assadeira retangular média. Coloque a massa do bolo de cenoura na assadeira e leve ao forno preaquecido a 200°C por 45 minutos ou até dourar. Agora você já sabe como fazer bolo de cenoura simples!

