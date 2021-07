Receitas: Bolo de fubá com pedaços de goiabada

Tempo de preparo: 15 minutos

Rendimento: 16 pessoas

Ingredientes:

● 1 xícara (chá) de goiabada cortada em pedacinhos quadrados e passados em farinha de trigo

● 4 ovos

● 2 xícaras (chá) de farinha de trigo

● 2 xícaras (chá) de Fubá Yoki

● 1 xícara (chá) de margarina

● 1 vidro de leite de coco

● 2 xícaras (chá) de açúcar

● 1 colher (chá) de raspa de limão

● ¼ xícara (chá) queijo ralado

● ½ xícara (chá) de leite

● 1 colher (sopa) de Fermento em pó

Preparo: o primeiro passo da receita de bolo de fubá com goiabada é bater as claras em neve e reservar. Bata as gemas com o leite de coco, o leite, a margarina, o queijo e as raspas de limão. Ainda na batedeira, adicione aos poucos os ingredientes secos do bolo de fubá com goiabada. Desligue a batedeira e acrescente as claras em neve, o fermento e os pedaços de goiabada à massa, mexendo delicadamente. Despeje a massa em uma forma untada e enfarinhada. Leve ao forno preaquecido a 200°C por aproximadamente 40 minutos. Agora é só servir seu bolo de fubá cremoso com goiabada.