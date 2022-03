Receitas: Bolo de pera terapêutico

Esse bolo de pera é delicioso, leve e super saudável! As peras contêm fitonutrientes especiais, incluindo flavonoides anti-inflamatórios, polifenóis anticâncer e flavonoides antienvelhecimento. Estudos relacionados aos valores nutricionais da pera mostram que o consumo da fruta ajuda a melhorar casos de prisão de ventre, pedras nos rins, colesterol alto e até diabetes.

Para fazer o bolo, você vai precisar de:

• 4 ovos

• ½ xicara de iogurte natural integral ou de leite de castanha de caju

• 2 xicaras de farinha de aveia

• 1 colher de chá de extrato de baunilha

• 1 colher de café de canela em pó

• 3 peras com casca

• ½ xicara de geleia de damasco - 100% fruta (para não ter açúcar) ou ainda de mel ou melado de cana. Se você precisa adicionar mais proteína no dia, coloque um medidor de proteína em pó (whey, colágeno hidrolisado, proteína vegetal) sabor natural de baunilha, com adoçante natural.

• 1 colher de sopa de fermento para bolo sem alumínio

Modo de preparo:

Separe a clara das gemas, bata-as até o ponto de neve e reserve. No liquidificador bata as peras picadas, as gemas, o iogurte, a baunilha, a canela e a geleia até virar um creme homogêneo. Misture a farinha e o fermento no creme de peras e depois incorpore delicadamente as claras. Despeje em uma forma antiaderente ou untada com óleo de coco ou manteiga. Asse em forno pré-aquecido a 180°C por 40 minutos, ou até não sair nada no palito.

Se você quiser, pode decorar o fundo da forma antes de assar e ainda cobrir com geleia de damasco depois de pronto O damasco é fonte de vitamina A, que deixa o bolo ainda mais nutritivo e anti-ansiedade.

(https://www.alinequissak.com/mundoterapeutico)