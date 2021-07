Receitas: Bolo De Vinho

Ingredientes - Base líquida:

250ml de vinho suave

100ml de água filtrada

2 colheres de sopa de açúcar

1 unidade pequena de canela em pau

5 unidades de cravo da índia

2 rodelas de laranja com casca sem sementes

3 maçãs Gala

Modo de preparo:

Descasque as maçãs e corte em cubinhos. Reserve as cascas. Coloque todos os ingredientes numa panela, inclusive as cascas e as maçãs em cubo. Leve ao fogo para ferver. Quando abrir fervura, deixe por mais 2 minutos. Tire do fogo e deixe descansar por 1 hora. Retire as maçãs em cubos da mistura do vinho e reserve. Retire as cascas de laranja, a canela e os cravos e descarte. Bata no liquidificador por 2 minutos o restante do líquido do vinho com as cascas de maçã. Reserve essa base líquida que usaremos na massa do bolo.

Ingredientes - Massa:

4 ovos

1 xícara da base líquida

2 xícaras de açúcar refinado

150ml de óleo de milho

1 colher de chá ou 6g de corante bordô

2 ½ xícara de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento em pó

Modo de preparo:

Bata no liquidificador por 2 minutos os ovos inteiros, a base líquida, o açúcar e o óleo. Transfira o líquido batido para uma tigela e acrescente o corante mexendo bem com um fuê para dissolvê-lo. Acrescente aos poucos a farinha e continue batendo até obter uma massa lisa, homogênea e colorida. Adicione as maçãs em cubos reservadas e misture. Por último, incorpore o fermento em pó mexendo delicadamente. Unte e enfarinhe uma forma redonda de 20cm. Coloque toda a massa na forma e leve ao forno a 180ºC por 45 minutos.

Ingredientes - Calda:

350ml de vinho suave

150ml de água filtrada

2 colheres de sopa de açúcar

1 unidade pequena de canela em pau

5 unidades de cravos da índia

2 rodelas de laranja com casca sem sementes

2 maçãs Gala

1 colher de chá de amido de milho

Modo de preparo:

Descasque as maçãs e corte em cubinhos. Reserve as cascas. Coloque todos os ingredientes acima numa panela, inclusive as cascas e as maçãs em cubos e leve ao fogo para ferver. Quando abrir fervura, deixe por mais 2 minutos. Retire do fogo e deixe descansar por 1 hora. Tire as maçãs em cubos da mistura do vinho e reserve. Retire as cascas de laranja, a canela e os cravos e descarte. Bata no liquidificador por 2 minutos o restante do líquido do vinho com as cascas de maçã. Essa usaremos para finalizar a calda. Coloque a base líquida numa panela, acrescente as maçãs em cubos, o amido e misture. Leve ao fogo, deixe cozinhar por 1 minuto até engrossar levemente. Após assado, espalhe a calda quente sobre o topo do bolo.

(Chef Cecília Victorio - chefceciliavictorio)