Receitas: Bolo pamonha

Ingredientes

3 ½ xicaras (chá) de milho verde fresco retirados da espiga

3 xícaras (chá) de açúcar refinado

1 xícara (chá) de leite de coco

1 ½ xícara (chá) de leite

3 ovos inteiros

3 colheres (sopa) de farinha de trigo

1 colher (sopa) de manteiga

1 ½ colher (sopa) de fermento em pó

50g de coco ralado em flocos

Modo de preparo

No liquidificador bata o milho com os leites, o açúcar e os ovos. Depois de batido, acrescente a farinha de trigo e o fermento até ficar homogêneo. Transfira a massa para uma assadeira untada e enfarinhada, e leve ao forno pré-aquecido em 180ºC. Asse por aproximadamente 1 hora. Decore com o coco assim que retirar o bolo do forno.

Dica: Para garantir os pedaços de milho e coco na massa cremosa, é importante não bater a massa por muito tempo.

Tempo de preparo: 1 hora e 30 minutos

Rendimento: 8 a 10 porções

( Chef Andrea Follador)