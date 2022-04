Receitas: Brigadeiro com pimenta calabresa

Tempo de preparo: 25min

Rendimento: 4 pessoas

Ingredientes:

● 8 colheres de sopa de chocolate em pó

● 1 lata de leite condensado

● 1 colher de margarina

● 1 colher de sopa de pimenta calabresa em flocos Kitano

● Chocolate granulado

Preparo: O preparo é simples: triture a pimenta calabresa em flocos Kitano para virar um pó e leve tudo ao fogo baixo, exceto o granulado, e mexa até virar uma calda espessa e desgrudar do fundo da panela. Deixe esfriar para, em seguida, enrolar em forma de bolinhas. Unte a mão com manteiga para facilitar o processo. Para fechar com grande estilo, polvilhe com o granulado.

(https://www.kitano.com.br/receitas-culinarias/)