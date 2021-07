Receitas: Brigadeiro de paçoca

Tempo de preparo: 15 minutos

Rendimento: cerca de 100 unidades

Ingredientes:

● 3 latas de leite condensado

● 1/2 caixinha de creme de leite (de preferência com 20% de gordura)

● 2 colheres (sopa) de manteiga sem sal

● 6 unidades de Paçocas Yoki

● 10 unidades de Pé-de-Moleque Yoki

● 4 forminhas de papel nº 4

Preparo: em uma panela, misture o leite condensado, o creme de leite, a manteiga e a paçoca esfarelada. Cozinhe em fogo baixo até soltar do fundo da panela (de 25 a 30 minutos) - o brigadeiro de paçoca tem o mesmo ponto do brigadeiro tradicional. Deixe esfriar. Triture o pé-de-moleque. Faça bolinhas com o brigadeiro de paçoca. Passe as bolinhas de brigadeiro com paçoca no pé de moleque triturado. Sirva o brigadeiro gourmet de paçoca nas forminhas.