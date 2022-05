Receitas: Brigadeiro Zero Açúcar

Ingredientes:

1 embalagem de Pó para Preparo de Sobremesa de Leite Condensado Lowçucar Zero Adição de Açúcares (220g)

1 embalagem de creme de leite light (200g)

1 colher (sopa) de farinha de trigo (10g)

1 embalagem de Chocolate Dark Lowçucar Zero Açúcares picado (22g)

½ colher (sopa) de margarina culinária (10g)

3 colheres (sopa) de Achocolatado New Choco Dark Lowçucar Zero Açúcares (30g)

Para decorar:

50g de chocolate granulado zero açúcar

MODO DE PREPARO

Prepare o leite condensado conforme as instruções da embalagem ou coloque em uma panela de fundo grosso a água, o leite condensado e misture. Em seguida coloque os demais ingredientes, misture bem. Leve ao fogo, mexendo sempre por aproximadamente 15 minutos ou até desprender do fundo da panela. Retire do fogo, coloque em um prato e cubra com filme plástico. Leve para o freezer por aproximadamente 30 minutos. Depois faça bolinhas e passe no granulado.

Rendimento: 20 porções de 30g

Dificuldade: fácil

Preparo: 50 minutos

