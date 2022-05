Receitas: Brownie com sorvete

A casquinha crocante com recheio úmido faz do brownie uma sobremesa valorizada no mundo todo. Pode ser saboreada sozinha, mas fica muito mais apetitosa quando se une ao sorvete Häagen-Dazs favorito, que acrescenta sua textura cremosa ao brownie. A criatividade manda na escolha da cobertura do doce, seja com chocolate, doce de leite, castanhas, chantilly, ou outra opção atraente.

Ingredientes:

● 6 colheres de açúcar

● 150 gramas de chocolate meio amargo

● 12 colheres de farinha de trigo

● 5 colheres de manteiga

● 3 ovos

● 1 xícara de achocolatado

● Pitada de sal

● Pitada de canela Kitano (opcional)

Preparo: Misture os ovos com o açúcar na panela ou em uma batedeira. Em outra panela coloque o chocolate para derreter com a manteiga em banho-maria. Despeje a mistura do chocolate com a manteiga junto aos ovos e açúcar batidos. Depois acrescente a farinha e mexa até formar uma massa homogênea. Bote uma pitada de sal. Leve ao forno em uma forma untada com manteiga e um pouco do achocolatado (bata um pouco na forma para tirar o excesso) e deixe no forno por cerca de 30 minutos. Use um palito para ver se o doce está assado. Se o palito ao ser retirado estiver limpo, é porque já assou. Pronto! Se quiser reforçar o paladar adocicado, polvilhe com canela Kitano. Brownie combina demais com sorvete. Segue a sugestão: sorvete Macadamia Nut Btittle, da Häagen-Dazs.

(Häagen-Dazs.com)