Receitas: Brownie funcional sem refinados

Ingredientes:

2 ovos caipiras

1/2 xic manteiga ghee derretida

1 xic de farinha de castanha de caju ou de amêndoa

1/2 xic de cacau em pó

3/4 xíc açúcar demerara (usei 1/4 de mascavo e 1/2 de demerara)

100g de chocolate 70% cacau picado (s/ leite)

1/2 xic de nozes picadas

1 pitada de sal

1 col. café de fermento em pó

Preparo:

Com um mixer ou batedeira, bater os ovos com a manteiga. Em um bowl separado, colocar a farinha, cacau, açúcar, sal e misturar. Em seguida, acrescente os ovos batidos com a manteiga e misture bem. Adicione o fermento e mexa rapidamente. Por último, colocar o chocolate e nozes picados e despejar a massa em forma redonda de 25 cm, untada ou com papel manteiga. Leve ao forno a 180º por cerca de 15 minutos ou até que as bordas já estejam assadas. Retire do forno, espere esfriar e sirva!

Rendimento: 14 pedaços