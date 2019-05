Receitas: Bruschetta caprese de avocado

Rendimento: 8 porções | Tempo de preparo: 40 minutos

Ingredientes

1 ½ xícara (chá) de abacate

Suco de 1 limão

1 colher (café) de sal

2 colheres (sopa) de azeite

8 fatias médias de pão italiano

16 tomatinhos-uva

150g de muçarela de búfala em fatias

Folhinhas de manjericão

Aceto balsâmico para regar

Modo de preparo

Coloque as fatias de pão italiano em uma assadeira e leve por cerca de 10 minutos ao forno médio (200ºC) pré-aquecido. Bata o abacate, o suco de limão, o sal e o azeite no Masterblender Masterpiece até ficar um creme. Enfeite com os tomatinhos cortados e a muçarela de búfala, e volte ao forno por mais 10 minutos ou até começar a derreter. Retire, enfeite com as folhinhas de manjericão e sirva.

(Chef e Nutricionista Cinthya Maggi - www.electrolux.com.br)