Receitas: Brusqueta de Damasco e Queijo Brie

Para esta receita você vai precisar de

* fatias de paēs com fermentação natural

*um dente de alho

*queijo brie

*chutney de Damasco, que também ensinarei a receita

*melaço de cana de açúcar

*folhas de rúcula

Para o chutney você vai precisar de

*200 grs de Damasco seco

*200 ml de azeite de oliva extra virgem

*pimenta do reino moída na hora

*folhas e flores de manjericão

*pimenta rosa (opcional)

*uma folha de louro

*sal a gosto

Primeiro começaremos com o chutney de Damasco, para quem não conhece, chutney nada mais é que uma "geleia agridoce " No dia seguinte os damascos estarão hidratados e a água estará levemente adocicada

Modo de preparo

Na véspera você começa colocando o Damasco em água filtrada até cobrir todos os damascos . Deixe de molho em geladeira de um dia para o outro

Coloque numa panela o Damasco a água e os ingredientes restantes

Retire o Damasco e reserve a água

Se estiver muito adocicado para seu gosto adicione mais uma pitada de sal

Deixe em fogo médio até aquecer bem , em seguida abaixe o fogo e vá mexendo

Agora vamos montar as brusquetas

Corte o dente de alho na metade, passe o alho nos dois lados das fatias de paēs

Corte o Damasco em fatias finas. Prove e sinta o sabor agridoce

Leve os pães para assar em forno em temperatura alta, cuide para apenas dourar,quando dourar de um lado vire as fatias e doure do outro lado

Enquanto isso prepare uma cama de rúcula e coloque as brusquetas depois de prontas

Retire as fatias coloque sobre cada pão uma fatia generosa de queijo brie e leve ao forno até derreter então ele vai ficar apenas molinho e cremoso. Coloque o chutney de Damasco sobre o queijo brie, monte as fatias sobre a cama de rúculas e faça uma pequena "chuva" de melaço de cana de açúcar e decore com flores de manjericão. Coloque seu chutney em um pote de vidro esterilizado, deixe esfriar e armazene em geladeira. Os dias vão passando e seu chutney vai ficando cada vez melhor.

(Chef Jucélia da Costa Manso/ www.ranchozigzag.com.br)