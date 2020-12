Receitas: Cardápio de Natal dos “Vidinhas”.

Rabanada

Ingredientes

4 pães dormidos

1 lata de leite condensado

1 xícara (chá) de leite

2 ovos batidos

Canela a gosto

2 colheres (sopa) de manteiga

Modo De Preparo

Em uma tigela misture o leite condensado com o leite, acrescente os ovos batidos e reserve. Fatie os pães e banhe as fatias na mistura de leite condensado, coloque a manteiga em uma frigideira e frite até ficarem douradas. Finalize polvilhando a canela e sirva ainda quente.

Frango ao molho de laranja

Ingredientes

1 kg de coxa e sobrecoxa

1 litro de suco de laranja

2 dentes de alho amassados

1 colher (chá) de amigo de milho

1 colher (sopa) de manteiga

Sal e pimenta do reino a gosto

Modo de preparo

Misture o alho no suco de laranja, tempere com sal e pimenta e despeje sobre o frango. Deixe essa marinada descansar por pelo menos 3 horas. Coloque o frango em uma assadeira e reserve o caldo da marinada para o molho, cubra com papel alumínio e leve para assar em forno pré-aquecido a 180º por 35 minutos. Depois desse período retire o papel alumínio e deixe dourar. Enquanto o frango estiver no forno é hora de preparar o molho, coe o caldo da marinada para tirar os pedaços de alho e coloque em uma panela. Dilua o amido de milho e leve ao fogo médio, corrija o sal e mexa sem parar até engrossar. Sirva o frango com o molho acompanhando de arroz branco.

Farofa de bacon e calabresa

Ingredientes

400g de farinha de mandioca

150g de bacon picado

100g de linguiça calabresa picada

2 ovos

1 cebola pequena cortada em tiras

1 dente de alho picado

3 colheres (sopa) de manteiga

1 colher (chá) de páprica picante

Sal e pimenta do reino a gosto

Modo de preparo

Em uma panela coloque o bacon e deixe fritar por 3 minutos, acrescente a linguiça e deixe até ficarem dourados. Coloque a cebola e mexa bem até ela ficar transparente e coloque o alho, nesse momento coloque os ovos e deixe até começarem a fritar. Quando os ovos começarem a ficar cozidos é hora de temperar com sal e pimenta e mexer tudo muito bem. Tempere a mistura com a páprica e adicione a farinha, a manteiga e misture tudo, corrija o sal e deixe até dourar.

Panetone recheado

Ingredientes

1 panetone grande

1 litro de sorvete de sua preferência

200g de chocolate ao leite

1 caixa de creme de leite

Modo de preparo

Derreta o chocolate no microondas e misture o creme de leite até virar uma ganache e leve para gelar. Fatie o panetone e reserve, cubra uma forma redonda com papel filme e distribua as fatias, mas separe algumas para fechar. Faça camadas intercalando o sorvete e a ganache até acabar e feche com o panetone que sobrou. Leve para gelar por pelo menos 2 horas e sirva.