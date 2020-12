Receitas: Carolinas De Café

Massa choux:

180 ml de leite

90 g de manteiga

150 g de farinha de trigo

180 g de ovos

10 g de açúcar refinado

5 g de sal

Modo de preparo:

Em uma panela leve ao fogo o leite a manteiga, o sal e o açúcar até ferver. Adicione todo o trigo de uma vez e mexa até ficar uma massa homogênea e desgrudar do fundo. Coloque na batedeira e, utilizando a raquete/pá, bata até esfriar. Adicione os ovos aos poucos até a massa ficar com um aspecto elástico. Faça bolinhas com um saco de confeitar ou com colheres pequenas, e asse em forno preaquecido a 190º até que fiquem douradas. Desligue o forno e deixe-as lá dentro por 10 minutos.

Creme de confeiteiro de café:

460 g de leite

200 g de creme de leite fresco

30 g de manteiga

130 g de açúcar refinado

160 g de gema

50 g de amido de milho

20 g de farinha de trigo

1 colher de chá de essência de baunilha

100 ml de café coado

Cobertura:

250g de chocolate em barra derretido

Modo de preparo:

Em uma tigela misture a farinha, o amido, o açúcar e as gemas e reserve. Em uma panela ferva o leite com o creme de leite, a manteiga e a baunilha e, em seguida, adicione a mistura anterior e leve de volta ao fogo, mexendo sempre até engrossar. Acrescente o café. Leve para a geladeira por pelo menos 1 hora. Antes de rechear mecha bem com um fuê até aumentar o volume ou em uma batedeira com a raquete/pá. Montagem: Com as carolinas já frias, faça um furo na parte de baixo e recheie com o creme de café. Para finalizar, mergulhe o topo das carolinas no chocolate derretido.

(Chef Marcos Souza, do Café Gourmet Santa Monica - www.cafegourmetsantamonica.com.br)