Receitas: Carolinas de morango com creme de limão

Rendimento: 24 porções | Tempo de preparo: 60 minutos

Massa

1 xícara (chá) de morangos

1 xícara (chá) água

2 colheres (sopa) de açúcar

2 colheres (sopa) de manteiga

1 xícara (chá) de farinha de trigo

3 ovos

Recheio

1 lata de leite condensado

½ xícara (chá) de suco de limão

1 xícara (chá) de morangos fatiados

Para cobrir

1 lata de leite condensado

½ xícara (chá) de suco de limão

Modo de preparo

Bata os morangos, a água e o açúcar no Masterblender Masterpiece, coloque em uma panela com a manteiga e leve ao fogo até ferver. Despeje a farinha de uma só vez e mexa até formar uma bola que solta da panela. Coloque no Multiprocessador e comece a bater com o batedor de massas, adicionando os ovos um a um, até ficar uma massa firme e brilhante. Com o auxílio de 2 colheres, faça montinhos em uma assadeira antiaderente e asse em forno médio (180ºC), pré-aquecido, por cerca de 30 minutos ou até ficar firme e dourado. Apague o forno e deixe esfriar.

Para o recheio: bata o leite condensado com o suco de limão no Masterblender Masterpiece até ficar um creme espesso. Recheie as carolinas.

Para a cobertura: misture o açúcar de confeiteiro com o suco de limão até formar uma pasta. Coloque um pouco sobre cada carolina, espere secar e sirva.

(Chef e Nutricionista Cinthya Maggi - www.electrolux.com.br)