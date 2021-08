Receitas: Causa Peruana

Ingredientes:

600 g de batatas

15g de pimenta aji amarillo

3 limões

50 g de azeitonas pretas

500gr de camarão médio

1 laranja

2 ovos

6 ovos de codorna

2 avocados

1 cebola roxa

1 pimentão amarelo

Pimenta Tabasco

2 colheres de molho inglês

2 colheres de catchup

1 litro de óleo de milho

Azeite a gosto

Folhas de Coentro para decorar

Modo de Preparo:

Para a pasta de pimenta amarela

Limpe o pimentão amarelo removendo o caule, as veias e as sementes, corte em cubos e refogue na panela com um fio de azeite para realçar seu sabor.

Bata no liquidificador a pimenta aji amarillo e o pimentão com um pouco de azeite até formar uma pasta.

Coloque as batatas para cozinhar com casca, quando estiverem macias, tire a casca, e passe em um espremedor de batatas até formar um purê bem lisinho. Faça esse processo imediatamente enquanto as batatas ainda estiverem quentes (assim você evita de as batatas esfriarem e ficar dura e mais difícil de espremer).

Tempere o purê de batatas com suco de dois limões, sal, pimenta tabasco a gosto e a pasta de pimentão e aji amarillo. A pasta deve ficar levemente laranja e lisinha. Acerte o sal e equilibre a quantidade de pimenta.

Faça uma maionese com os ovos e óleo de milho e tempere com catchup, molho inglês, laranja e sal.

Limpe os camarões e tempere com limão, sal, pimenta, metade de uma cebola roxa cortada em tiras finas, 2 colheres da maionese temperada e reserve o restante da maionese.

Cozinhe os ovos de codorna, descasque e reserve. Tire a casca dos avocados com cuidado e corte em tiras.

Montagem:

Para fazer porções individuais, separe um prato raso bem lindo e com a ajuda de um aro monte as camadas. Comece com a massa de batata formando uma camada fina e homogênea, depois coloque uma camada, depois acrescente mais uma camada fina de batata, por cima coloque as fatias de abacate (tempere com limão e sal) e por último acrescente mais uma camada de batatas.

Finalize decorando com fatias azeitona preta, ovos de codorna, cubos de avocado, folhas de coentro, tiras de cebola roxa e o molho de maionese.

(Chef Aprendiz Liberdade/Causa Peruana)