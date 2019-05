Receitas: Cheescake Marilan Com Frutas Amarelas

Rendimento: 8 porções

Tempo de preparo: 1 hora

Tempo de geladeira: 2 horas

Tempo total de preparo: 3 horas

Ingredientes

Massa

1 embalagem de Biscoitos Maizena MARILAN (200g)

½ (chá) de margarina

Recheio

3 colheres (sopa) de água

2 colheres (chá) de gelatina incolor sem sabor

1 embalagem de cream cheese em temperatura ambiente (300g)

4 colheres (sopa) de açúcar

1 xícara (chá) de creme de leite fresco

Cobertura

3 colheres (sopa) de açúcar

½ xícara (chá) de suco de maracujá concentrado

1 pau de canela

2 cravos da índia

2 fatias de abacaxi cortados em cubos pequenos

1 pera cortada em cubos pequenos

1 manga pequena cortada em cubos pequenos

Modo de preparo

Massa: Pré-aqueça o forno em temperatura média (180ºC). Triture os Biscoitos Maisena Marilan no liquidificador até formar uma farinha. Coloque em uma tigela, acrescente a margarina e amasse até obter uma farofa úmida. Coloque a farofa em uma fôrma de fundo removível pequena (20 cm de diâmetro) e pressione com as costas de uma colher até cobrir o fundo e a lateral da fôrma. Reserve.

Recheio: Hidrate a gelatina na água. Leve ao fogo apenas para dissolver, sem ferver. Reserve. Em uma tigela, bata o cream cheese com o açúcar até obter uma mistura cremosa. Acrescente o creme de leite e misture. Adicione a gelatina reservada, mexendo bem até obter uma mistura homogênea. Coloque o recheio na massa reservada e leve à geladeira por 2 horas ou até ficar firme.

Cobertura: Em uma panela, junte o açúcar, o suco, a canela, os cravos e leve ao fogo médio por 5 minutos. Retire a canela e o cravo, acrescente as frutas e cozinhe por mais 5 minutos ou até estarem macias. Deixe esfriar. Desenforme o cheesecake e cubra com as frutas em calda.

*Dica do chef: Acrescente ou substitua as frutas amarelas de seu gosto, como carambola, tangerina, laranja, etc.

(www.marilan.com)