Receitas: Cheesecake salgada de manjericão e tomates

Massa:

1 e ½ pacote de biscoitos cream cracker ou água e sal integrais (300 g)

3/4 de xícara de manteiga derretida (180 g)

1 ovo

Recheio:

2 potes de cream cheese (300 g)

1 pacote de queijo parmesão ralado (100 g)

½ xícara de leite (120 ml)

3 ovos

1 colher de sopa de azeite

1 pitada de sal

Cobertura:

1 caixinha de minitomates com ou sem as ramas (400 g)

½ maço de manjericão fresco

Modo de preparo:

Quebre os biscoitos grosseiramente e coloque-os no seu liquidificador Mondial. Bata até virar uma farofa. Transfira para uma tigela e acrescente a manteiga derretida e o ovo, misturando bem, até ficar uniforme. Apertando com os dedos, espalhe a massa pelo fundo e laterais de uma forma redonda ou quadrada de 20 cm com fundo removível, e reserve.

No seu liquidificador Mondial coloque todos os ingredientes do recheio, bata por 2 minutos e depois despeje a mistura em cima da massa. Coloque a forma na cuba da sua fritadeira elétrica Mondial e programe para assar por 25 a 30 minutos, a 180º C, até que fique bem dourada. Retire da fritadeira e, enquanto deixa esfriar, prepare a cobertura.

Coloque os minitomates em uma assadeira pequena e regue com um pouco de azeite e sal. Ponha na cuba da fritadeira e programe para 5 minutos, a 200º C. Depois de prontos, é só decorar sua cheesecake com os tomatinhos assados e folhas de manjericão fresco e servir!

Rendimento: 8 a 10 porções.

Armazenamento: geladeira por até 3 dias.

Dicas: Coloque cerca de 6 folhas de manjericão na massa para dar mais sabor. Substitua o queijo parmesão por outro, como gorgonzola ou provolone. Substitua os tomatinhos assados por molho pesto.

(Mondial.com)