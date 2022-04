Receitas: Chocolate quente com pimenta calabresa

Tempo de preparo: 15 min

Rendimento: 2 pessoas

Ingredientes:

● Chocolate em pó

● Essência de baunilha

● Pitada de pimenta calabresa em flocos Kitano

● 2 ovos

● 5 colheres de açúcar

● Sal

● Leite (integral)

Preparo: Use duas gemas e cinco ou mais colheres de açúcar (a quantidade é conforme sua preferência) e leve a uma batedeira para formar uma gemada. Depois adicione três colheres de essência de baunilha, sete colheres de chocolate em pó e uma de sal. Acrescente três colheres de sopa com claras. Bata novamente. Em uma panela, coloque 1 litro de leite com uma pitada de pimenta calabresa em flocos Kitano. Assim que começar a ferver, insira o creme em fogo baixo e misture. Deixe cozinhar um pouco. Pronto! Coe para tirar os flocos de pimenta calabresa e sirva quente. Dica: polvilhe chocolate em pó para enfeitar o copo.

(https://www.kitano.com.br/receitas-culinarias/)