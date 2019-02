Receitas:  Cold Brew Coffee

Ingredientes

-150g de café especial maturado em barril de whiskey moído bem grosso

-1 litro de agua mineral

Equipamento

- 1 jarra com tampa

- 1 peneira

- 1 concha

- 1 coador de papel

Modo de preparo: Peneirar o café moído e separar o pó bem fino. Usar a parte bem grossa colocando no fundo da jarra e adicionar água mineral. Deixar descansando com tampa na jarra por 4h em temperatura ambiente e depois levar a geladeira por 16h. Retirar o café por cima com uma concha e filtrar usando peneira e coador de papel.

(Marcelo Franck, barista do Franck’s Ultra Coffee - www.fuc.com.br)