Receitas: Comida de boteco em casa? Confira receitas para um happy hour em família

Em tempos de home office, o happy hour deixou de ser uma prática dos brasileiros. A ida a bares e restaurantes diminuiu durante o período de isolamento social, mas muita gente resolveu manter a prática utilizando a tecnologia. Encontros virtuais e reuniões familiares aumentaram durante a pandemia e a tendência é que continuem, mesmo após a descoberta da vacina da Covid-19.

Nos últimos meses, o interesse e a necessidade de ir para a cozinha aumentaram e o que muitos não sabem é que preparar sua própria comida é uma atividade diretamente relacionada com a melhora da imunidade, por gerar bons sentimentos, como alegria e felicidade.

Para proporcionar bons momentos em casa e matar as saudades de um boteco no final de semana, a Alegra separou cinco receitas para um bom happy hour caseiro.

Tábua de linguiça fininha com farofa e vinagrete

Um clássico do churrasco de domingo que não poderia faltar na mesa do boteco é a linguiça fininha assada no forno ou na churrasqueira. Para acompanhar, que tal uma farofa de ovos, bacon, alho e salsa? Basta colocar uma colher de manteiga na frigideira, dourar o alho com cubinhos de bacon e ovos. Depois, baixar o fogo e adicionar a farinha de mandioca. Quando estiver no ponto, é só adicionar salsinha picada e servir. O tradicional vinagrete combina perfeitamente com as fatias de pão francês. Petisco de linguiça calabresa com cachaça

Simples e fácil de preparar, a linguiça calabresa é o típico petisco brasileiro. Basta cortá-la, dourar em uma panela com um pouco de óleo e, caso goste, com cebolas fatiadas. Quando estiverem quase no ponto, adicione uma dose de cachaça e deixe flambar. Fica bom no palito ou com pão d'água.

Bolinho de mandioca com linguiça

Para aqueles que desejam um prato mais elaborado, essa opção é ideal.

Ingredientes:

– 350 g de manteiga

– 500 g de mandioca cozida e limpa

– 1 xícara (de chá) de leite Naturalle

– 1 xícara (de chá) de farinha de trigo Herança Holandesa peneirada

– 2 colheres (de sopa) de azeite

– 2 colheres (de sopa) de cebola picada

– 200 g de linguiça calabresa defumada Alegra bem picada

– 1 colher (de chá) de alho picado

– 2 colheres (de sopa) de salsinha

– 1 xícara (de chá) de farinha de rosca

– óleo para fritar

– Sal a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, derreta a manteiga e amasse a mandioca. Em seguida, acrescente o leite. Quando estiver um creme homogêneo, adicione a farinha, misturando bem. Tempere com sal e reserve. Refogue a cebola no azeite. Quando estiver translúcida, acrescente o alho e a calabresa. Refogue por mais dois minutos, adicione a salsinha e reserve.

O próximo passo é a montagem. Pegue um pouco de massa e faça um círculo de 5cm. Coloque um pouco do recheio no centro e feche moldando, deixando redondo. Passe os bolinhos na farinha de rosca e frite-os em óleo quente a 180°C.

Uma dica para deixar o resultado sequinho e crocante, é escorrer os bolinhos em uma grade, em vez de papel absorvente.

Escondidinho de linguiça

O escondidinho é uma receita que pode ser servida no happy hour ou em qualquer refeição. Confira o passo a passo:

Ingredientes:

– 500 g de linguiça de churrasco Alegra

– 50 ml de azeite de oliva

– 6 dentes de alho picados

– 1 cebola picada

– 2 tomates sem pele e sem semente picados

– 340 ml de molho de tomate

– 1 kg de mandioca descascada

– 2 colheres (de sopa) de manteiga

– 450 g de queijo muçarela picado

– 100 ml de leite Naturalle quente

– sal a gosto

Modo de preparo:

Retire a pele da linguiça e reserve. Em uma panela funda, refogue o alho e a cebola no azeite até dourar. Coloque a linguiça e mexa até que fique bem soltinha. Adicione o tomate, o molho de tomate, mexa e continue cozinhando em fogo médio por mais 20 minutos.

Corte a mandioca em fatias grandes, coloque na panela de pressão, cubra com água e leve ao fogo alto. Quando começar a apitar, abaixe o fogo e deixe cozinhar por mais ou menos 10 minutos. Desligue o fogo e deixe toda a pressão sair. Escorra a água e transfira a mandioca para uma panela grande.

Descarte a fibra central da mandioca e, com uma espátula, amasse os pedaços ainda quentes dentro da própria panela. Coloque o leite quente e mexa por cerca de 5 minutos, em fogo baixo, até formar um purê. Tempere com sal e misture a manteiga.

Preencha a base da travessa com uma camada de purê de mandioca, depois com o refogado de linguiça e cubra novamente com o purê de mandioca. Polvilhe o queijo muçarela e, por fim, leve ao forno preaquecido por cerca de 20 min ou até o queijo tostar.