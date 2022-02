Receitas: Contra Filé Grelhado Ao Curry

Tempo de preparo: 40 minutos

Rendimento: 4 porções

Ingredientes:

● 500g de contra filé em bifes

● 1 colher (café) de Sal Rosa do Himalaia Kitano Reserva

● 2 colheres (sopa) de óleo

● 1 colher (café) de Pimenta-do-Reino Preta Moída Kitano

● 2 colheres (chá) de Curry Kitano

● 1 dente de alho grande cortado em fatias

● 1 cebola média cortada em fatias finas

● 2 tomates grandes cortados em pétalas

Preparo: Em uma tigela média, junte a carne, o Sal Rosa do Himalaia Kitano Reserva, metade do óleo, a Pimenta-do-Reino Preta Moída e o Curry Kitano e misture. Reserve. Aqueça uma frigideira em fogo médio e frite a carne aos poucos, dourando os dois lados. Coloque em uma travessa, cubra com papel alumínio e reserve em local aquecido. Na mesma frigideira, coloque o restante do óleo e doure a cebola e o alho. Junte o tomate e refogue mexendo de vez em quando até estarem bem dourados. Volte a carne reservada para a frigideira e aqueça por 2 minutos. Sirva em seguida.

(#ReceitasKitano)