Receitas: Contra Filé Na Manteiga com Alho e Orégano

Tempo de preparo: 30 min

Rendimento: 4 porções

Ingredientes:

● 500g de contra filé em bifes

● 1 colher (café) de sal rosa do Himalaia Kitano Reserva

● 3 colheres (sopa) de manteiga

● 1 colher (chá) de alho granulado Kitano

● 2 colheres (chá) de orégano Kitano

Preparo: Em uma tigela média, junte a carne com o sal rosa do Himalaia Kitano Reserva e misture. Reserve. Em uma frigideira, aqueça 2 colheres (sopa) de manteiga em fogo médio e frite a carne aos poucos, dourando os dois lados até o ponto desejado. Reserve em local aquecido. Na mesma frigideira, aqueça a manteiga restante, doure o alho granulado Kitano rapidamente, junte o orégano Kitano. Regue a carne com a mistura e sirva em seguida.

Dica Kitano: Ao grelhar a carne, não deixe secar muito, para que mantenha sua suculência.

(https://www.kitano.com.br/receitas-culinarias/)