Receitas: Cookie Dark Vegan

Ingredientes

· Farinha de trigo – 500g

· Açúcar Refinado – 190g

· Açúcar Mascavo – 220g

· Óleo de coco – 120ml

· Leite de soja – 120ml

· Essência de baunilha – 20ml

· Bicarbonato de sódio – 12g

· Cacau 100% - 100g

· Chocolate meio amargo (vegano) – 300g

· Castanha de caju – 150g

Modo de preparo

1. Pré-aqueça o forno à 180°c. Em uma tigela grande, misture os açúcares, o sal e o óleo de coco até ficar bem incorporado.

2. Adicione à mistura o leite de soja e a baunilha e misture até o açúcar dissolver e formar um creme liso.

3. Adicione a farinha, o bicarbonato de sódio e o cacau mexendo delicadamente com uma espátula.

4. Em seguida, acrescente o chocolate e as castanhas de caju.

5. Leve para geladeira por 30min coberto com um filme plástico. Despois forme bolinhas iguais com a ajuda de duas colheres de sopa e disponha em uma assadeira com papel manteiga deixando uma distância de 10cm entre elas. Asse por, aproximadamente, 12 minutos.

6. Quando sair do forno, deixe esfriar em uma grade e sirva.

(Chef Camila Camargo - Cookie Stories)