Receitas: Coquetel sem álcool: receita simples e deliciosa para os dias quentes

Ingredientes (rendimento: 1 drink)

- 120ml de suco de maçã

- 39ml de suco de limão

- 30ml de xarope de açúcar

- Gelo

- ½ colher de café de matcha

Modo de preparo: Em uma coqueteleira, coloque todos os ingredientes: o suco de maçã, o suco de limão, o xarope de açúcar e o matcha. Adicione bastante gelo e bata bem para misturar tudo, em seguida coe o coquetel para um copo longo com gelo também - o que vai manter ele gelado por muito mais tempo. Para decorar, você pode colocar uma fatia de laranja baía ou toranja para dar um contraste de cor. Por fim, coloque um canudo para beber seu coquetel e ajudar na mistura do matcha no seu drink.

(José Augusto Swaiger, bartender do Obst., restaurante do premiado chef paranaense Lênin Palhano)