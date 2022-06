Receitas: Costelinha com barbecue na Airfryer

Ingredientes:

1 colher de sopa de alho espremido;

1 un. costelinha suína Alegra;

1 colher de sopa de alecrim e azeite

1 pitada de pimenta calabresa;

1 pitada de pimenta-do-reino;

Suco de meio limão;

Molho tipo barbecue;

Sal a gosto.

Modo de preparo:

Em uma vasilha pequena, misture o suco do limão, alho, alecrim, azeite, as pimentas e o sal, depois reserve.

Corte a costela suína em pedaços entre os ossinhos. Coloque os pedaços de costela dentro de um saquinho plástico e despeje sobre eles o tempero. Feche e deixe marinando por no mínimo 30 minutos. Se preferir, você pode deixar de um dia para o outro.

Após marinar, retire as costelas do saquinho e coloque na cesta da AirFryer. Pincele generosamente o molho barbecue.

Programe a AirFryer por 35 minutos a 200°C, na metade do tempo vire as costelinhas e pincele com mais molho barbecue. Retire, aplique mais barbecue, sirva e delicie-se!