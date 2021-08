Receitas:  Cracker de sementes e aveia Da Magrinha

Ingredientes:

- 1/2 xícara de sementes de chia 100% integral @damagrinha,

- 1/2 xícara de sementes de abóbora trituradas,

- 1/2 xícara de sementes de gergelim 100% integral

- 1/3 xícara de óleo de coco,

- 1 xícara de água,

- 1/4 xícara de aveia em flocos finos 100% integral @damagrinha,

- 1/2 xícara de farinha de aveia (na foto foi usada a aveia em flocos 100% integral @damagrinha triturada)

- 1/2 xícara de farinha de linhaça 100% integral @damagrinha,

- Sal e temperos a gosto

Modo de Preparo:

Misture todas as sementes e o óleo de coco e reserve.

Em outro recipiente misture a aveia em flocos, a farinha de aveia e de linhaça, água e reserve por 5 minutos.

Misture as sementes com a farinha e acrescente os temperos.

Em uma assadeira virada ao contrário com papel manteiga ou tapete de silicone, espalhe essa massa. Cubra com papel manteiga e passe um rolo de macarrão (pode ser uma garrafa de vinho) até conseguir uma massa bem fininha. Quanto mais fininha, mais crocante a cracker vai ficar. Retire o papel manteiga de cima e leve ao forno pré-aquecido até ficar crocante. Retire e com ajuda de um cortador de pizza ou uma espátula corte em pedaços pequenos.

DICA: Para pedaços iguais, cortar a massa antes de levar ao forno.

(Chef Mariane Bien, da NaturalChef/ Da Magrinha/@damagrinha)