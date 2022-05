Receitas: Crumble de maçã

Essa charmosa sobremesa se destaca por sua leveza e paladar fino. As tiras de maçãs caramelizadas misturadas à crocância das nozes se desmancham na boca. A cobertura com sorvete finaliza o doce. O sorvete Caramel Biscuit & Cream Speculoos, da Häagen-Dazs, reforça essa experiência caramelizada com nuances de creme.

Ingredientes:

● 5 ou 6 Maçãs

● 3 colheres (sopa) açúcar mascavo

● Canela Kitano a gosto

● 150 gramas de farinha

● 100 gramas de manteiga

● 3 colheres de açúcar

Preparo: Descasque as maçãs em formato meia-lua e adicione na panela junto com o açúcar mascavo e a canela Kitano. Cubra com água e leve para ferver até cozinhar a maçã (sem deixar que a fruta quebre fácil). Retire a água e coloque as maçãs cortadas em um refratário alto. Não precisa untar. Paralelamente, misture com as mãos a farinha na manteiga e açúcar até formar migalhas. Coloque essa crosta sobre as maçãs na forma e leve ao forno pré-aquecido por 20 minutos a 180 graus ou até perceber que está dourando. O ideal é saborear a sobremesa quente e misturar ao sorvete gelado de caramelo Häagen-Dazs, gerando um combo de sabor.

(Häagen-Dazs.com)