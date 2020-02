Receitas:  Cuca de Banana na fritadeira elétrica

Ingredientes

Massa:

1 xícara de açúcar

2 colheres de sopa de manteiga ou margarina

2 ovos

½ xícara de leite

2 xícaras de farinha de trigo

1 colher de chá de essência de baunilha

1 colher de sopa de fermento em pó para bolo

Recheio:

4 a 5 bananas maduras

Farofa da cobertura:

1 e ½ colher de sopa de margarina

½ xícara de açúcar

½ xícara de farinha de trigo

½ colher de chá de canela em pó

Modo de preparo:

Em uma tigela acrescente o açúcar, a margarina, mexa bem e acrescente os demais ingredientes da massa. Se preferir, misture tudo com a ajuda de uma batedeira, até obter uma mistura homogênea.

Em outra tigela, coloque os ingredientes da cobertura e vá amassando com as mãos até obter uma farofinha. Coloque a massa em forminhas, cubra com bananas picadas e finalize com uma camada da farofa. Coloque as forminhas na sua fritadeira elétrica Mondial e programe o tempo para 10 a 15 minutos a 180º C. Ao final do tempo, faça o teste do palito para ver se a massa está dourada por fora e cozida por dentro. Sirva ainda quente!

Rendimento: 18 a 20 unidades

Dica: Se preferir, você ainda pode rechear o centro das cucas como se fossem cupcakes, com um pouco de geleia de frutas, manteiga de amendoim, trufa ou creme de avelã.

(Mondial.com)