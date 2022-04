Receitas: Doce de abóbora

Ingredientes

1 quilo de abóbora picada com casca

3 xícaras de açúcar (chá)

Canela em pau a gosto

Modo de preparo 1

Limpe a abóbora, reserve a semente, pique com a casca e lave para cozinhar com o açúcar e a canela. Cozinhe bem. Sempre em fogo baixo por mais ou menos uma hora ou até que esteja pronto.

Modo de preparo 2

Limpe a abóbora, reserve a semente, pique com a casca e leve para cozinhar com o açúcar e a canela. Cozinhe bem. Sempre em fogo baixo por mais ou menos uma hora. No final desse processo, bata o doce no liquidificador. Não deixe batendo muito.

