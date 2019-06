Receitas: Drink Sweet Melina

Ingredientes

· 35ml de redução de pêssego

· 100ml de café filtrado na aeropress

· 5ml de mel

· 30 ml de vinho branco

· 20 ml de água tônica Rose

Modo de preparo: prepare o café filtrado na aeropress com mel. Adicione a redução de pêssego, o vinho branco e 3 ou 4 pedras de gelo. Coloque a bebida na taça e finalize com a água tônica Rose. Decore a borda da taça com mel e açúcar demerara.