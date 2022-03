Receitas: Empadinha Wolf

Ingredientes - massa

1 quilo de farinha de trigo Herança Holandesa premium

600 g de margarina

2 ovos

1 colher (sopa) de sal

2 gemas para pincelar

Ingredientes - recheio

2 peitos de frango

1 colher (sopa) de sal

2 colheres (sopa) de azeite

1 dente de alho picado

1 colher (sopa) de colorau

2 xícaras (chá) de água quente

1/2 colher (sopa) de caldo de galinha

200 ml de água

5 colheres (sopa) de farinha de trigo

Requeijão cremoso a gosto

Modo de preparo

Numa tigela bem grande, coloque farinha de trigo, margarina, ovos, sal e misture bem até formar uma massa lisa.

Recheio

Em uma panela, coloque os peitos de frango, cubra com água, tempere com sal, tampe e deixe cozinhar por 30 minutos em fogo médio. Desligue o fogo, escorra a água, coloque o frango em uma tigela e desfie com as mãos. Em fogo médio, aqueça numa panela o azeite e doure o alho picado, o colorau, a água quente e o frango desfiado. Misture bem, adicione o caldo de galinha e cozinhe por 10 minutos. Reserve. No liquidificador, coloque a água, a farinha de trigo e bata até formar uma mistura homogênea. Despeje essa mistura na panela com o frango desfiado mexendo sem parar e cozinhe por 5 minutos. Apague o fogo e reserve. Acrescente o requeijão cremoso a gosto.

Na montagem, forre as forminhas caneladas (10 centímetros de diâmetro x 2 centímetros de altura) com uma porção da massa, distribua no fundo o requeijão cremoso, coloque o recheio de frango e reserve. Abra o restante da massa em uma bancada, corte discos com mais ou menos 11 centímetros de diâmetro e coloque na forminha (que já está com o recheio). Aperte as bordas para retirar o excesso de massa e reserve. Distribua as forminhas em uma assadeira grande e leve ao forno preaquecido a 180° C por, aproximadamente, 40 minutos.

(https://www.tortaswolf.com.br/)