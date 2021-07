Receitas: Escondidinho de Frango com Purê de Mandioquinha e Batata Palha

Tempo de preparo: 50 minutos

Ingredientes:

● 1kg de mandioquinha

● 200ml de leite integral

● 200g de creme de leite

● 1 pacote de Batata Palha Tradicional 140g Yoki

● 30g de manteiga sem sal

● Sal a gosto

● Noz moscada e pimenta do reino Kitano a gosto

● 500g de filé de peito de frango sem osso

● ½ cebola picada

● 2 dentes de alho

● 1 caldo cubo de galinha

● 800ml de água

● 1 colher de sopa de salsa fresca picada

● 2 tomates sem pele e sem semente picados

● 200g de requeijão cremoso

Preparo: Descascar e cozinhar a mandioquinha em água até ficar macia. Ainda quente passar pelo espremedor. Numa panela colocar a mandioquinha espremida e acrescentar o leite, o creme de leite, a manteiga e misturar bem fazendo um purê bem cremoso. Temperar com sal, noz moscada e pimenta do reino. Reservar.

Aquecer o óleo e fritar a cebola até que fique transparente. Adicionar o alho e dourar por 2 minutos. Adicionar o frango e refogar até dourar todos os lados. Adicionar a água, o tomate, a salsa e o caldo cubo. Cozinhar em fogo médio por aproximadamente 40 minutos. Ajustar a quantidade de água, se necessário. Cuidado para não secar. Deixar esfriar um pouco e desfiar o frango. Ele deve conter um pouco do caldo. Reservar.

Numa travessa ou em ramekins individuais colocar um pouco do purê, sobre ele uma camada do frango desfiado, sobre o frango o requeijão cremoso e sobre este mais uma camada do purê de mandioquinha. Por último cobrir com uma camada de Batata Palha Tradicional Yoki.

Dica: Leve ao forno pré-aquecido até dourar levemente.

(www.yoki.com.br/receitas/)