Receitas: Espaguetini dos Mares do Sul

Ingredientes:

Para o molho

350 g de lagostins limpos

350 g de lulas limpas e cortadas em anéis finos

Sal a gosto

Pimenta-do-reino preta, moída na hora, a gosto

5 colheres (sopa) de azeite

6 dentes de alho picados

4 colheres (sopa) de cachaça

200 g de tomate-cereja cortados ao meio

Para a massa

1 colher (sopa) de sal

1 embalagem de Espaguetini Isabela (500 g)

2 colheres (chá) de erva-mate peneirada

Modo de Preparo:

Prepare o molho

- Tempere os lagostins e a lula com sal e pimenta. Aqueça uma frigideira em fogo alto, junte 1 colher (sopa) do azeite e doure metade dos lagostins, virando-os para que dourem por igual. Reserve e repita esse processo com o restante dos lagostins em mais 1 colher (sopa) do azeite.

- Retire os lagostins da frigideira, coloque mais 1 colher (sopa) do azeite e passe rapidamente as lulas para que mudem de cor. Reserve-as juntamente com os lagostins. Ainda na mesma frigideira, coloque o azeite restante, doure o alho e junte a cachaça. Acrescente os tomates e deixe que murchem levemente, até que soltem líquido. Retire do fogo, junte os lagostins, as lulas e reserve.

Prepare a massa

- Em uma panela grande, ferva 5 litros de água com o sal. Cozinhe a massa durante o tempo indicado na embalagem ou até que esteja “al dente”, ou seja, macia, porém resistente à mordida. Escorra imediatamente, acrescente à frigideira com o molho e misture delicadamente para que toda a massa fique envolvida. Polvilhe a erva-mate e sirva imediatamente.

Rendimento: 10 porções

Tempo de Preparo: 40 minutos

