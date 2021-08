Receitas: Espetinho de Carne

Tempo de preparo: 2h

Rendimento: 10 porções

Ingredientes:

● 2 kg alcatra

● 1 pacote de espetos para churrasco

● 1 pacote de Farofa Premium Tradicional Yoki

● 2 cebolas

● 1 pimentão amarelo

● 1 pimentão verde

● 1 pimentão vermelho

● Sal e temperos a gosto

Preparo

Não tem segredo para o preparo. Corte a carne, a cebola e os pimentões em cubos. Tempere a carne com sal, pimentas, demais ervas e especiarias que preferir a gosto. Deixe o tempero curtir bem a carne. Pegue o espeto e intercale a carne, os pimentões e a cebola na hora de espetar. Espetos finalizados, hora de colocar para assar na churrasqueira. Como acompanhamento use a Farofa Premium Tradicional Yoki que dá crocância e sabor especial aos espetinhos. Também pode acompanhar com saladas e um bom drink.

(www.yoki.com.br/receitas/)