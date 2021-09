Ingredientes:

1 morango picado

1 kiwi picado

1/2 mamão papaia picado

Uvas

Mel a gosto

Preparo:

Faça cubinhos com as frutas e monte os cubos em espetinho de churrasco. Leve ao freezer, por 15 a 20 minutos, para que as frutas fiquem com consistência firme. Depois, retire do freezer, finalize com o mel e sirva em seguida.

(Renata Guirau, nutricionista do Oba Hortifruti)