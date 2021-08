Receitas: Feijoada

Tempo de preparo: 1h

Rendimento: 10 porções

Ingredientes:

● 500g de feijão preto

● 400g de costelinha de porco

● 150g de bacon em cubos

● 1 paio em rodela

● 2 linguiças calabresa em rodelas

● 1 pacote de Farofa Premium Apimentada Yoki

● 1 cebola picada

● 3 dentes de alho picados

● 1 folha de louro Kitano

● Azeite

● Sal a gosto

● Pimenta do reino Kitano a gosto

Preparo

Deixe o feijão dormir um dia antes numa tigela com água, assim ele cozinha mais rápido. No dia seguinte, escorra toda água do feijão. Corte as carnes em pedaços como preferir. Em uma panela vazia, coloque o azeite para dourar a costelinha de porco. Em seguida, adicione o bacon para dar uma leve douradinha. Acrescente o paio para também dourar. Depois é a vez da calabresa. Com a gordurinha formada dos ingredientes, adicione na panela a cebola, o alho e a folha de louro. Deixe refogar por 2 minutos até ficar translúcida. Acrescente o feijão na panela, cubra com água no fogo baixo e tampe a panela para cozinhar a feijoada. Para finalizar, tempere com sal e pimenta para apurar o gosto. Sirva quente acompanhada de Farofa Premium Apimentada Yoki e outros complementos que desejar como arroz, couve refogada e torresmo.

(www.yoki.com.br/receitas/)