Receitas: Filé de Merluza ao Creme de Grão de Bico

Tempo de preparo: 1h20 minutos

Rendimento: 6 pessoas

Ingredientes:

● 250g de grão de bico Yoki

● 1 lata de creme de leite

● A mesma medida de leite

● Sal e noz-moscada em pó a gosto

● 1 Kg de filé de merluza temperado com sal, pimenta-do-reino preta e limão a gosto

● Azeite para fritar

● Batata palha Yoki Extrafina Yoki

Preparo: Em uma panela de pressão, coloque o grão de bico e cubra com água. Cozinhe por 40 minutos após início da pressão. Escorra os grãos e transfira para o liquidificador. Acrescente o leite e o creme de leite. Bata até ficar um creme homogêneo. Transfira o creme para uma panela, tempere com noz moscada e acerte o sal. Leve ao fogo até engrossar. Em um refratário, espalhe o creme, disponha os filés e salpique com Batata Palha Extrafina. Frite os filés em azeite até ficarem dourados. Em um refratário, espalhe o creme, disponha os filés e salpique com Batata Palha Extrafina.

