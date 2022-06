Receitas: Filé mignon com Risoto de Queijo Parmesão com Mix de Pimentas

Ingredientes do filé:

● 180 g de filé mignon

● 1 dose de brandy

● 1 talo de alecrim

● 1 pitada de Sal Rosa do Himalaia Kitano Reserva

● 1 pitada de Mix de Pimentas Kitano Reserva

● 15 g manteiga

Preparo do filé mignon: Em uma frigideira pré-aquecida, coloque o medalhão já temperado com Sal Rosa do Himalaia Kitano Reserva para tostar em ambos os lados e flambe o filé colocando um talo de alecrim. Deixe grelhar até o ponto desejado. Quando estiver pronto, retire o alecrim e coloque 15 gramas de manteiga e também coloque o mix de pimentas Kitano Reserva.

Ingredientes do risoto:

● 4 xícaras de caldo de legumes

● 200 g (1 xícara) de arroz arbóreo

● 180 g de vinho branco

● ½ cebola

● 110 g de caldo de galinha

● 2 colheres (sopa) de azeite de oliva

● ¼ colher (chá) de Sal Rosa do Himalaia Kitano Reserva

● ¼ colher (chá) de mix de pimentas Kitano Reserva

● 15 g manteiga

● 45 g de parmesão

Preparo do risoto

Em uma panela, aqueça o azeite e coloque a cebola picada para bronzear. Despeje o arroz e acrescente o caldo de galinha e o vinho. Coloque o Sal Rosa do Himalaia Kitano Reserva, e deixe a chama no mínimo. Deixe tampado até secar o líquido. Coloque o risoto para descansar em uma base de mármore bem aberta. Enquanto prepara a carne, finalize o risoto com mais caldo até chegar no ponto desejado no fogo. Complete com manteiga e parmesão e mexa para dar brilho já fora do fogão.

Montagem do prato: Coloque o medalhão do lado direito e, ao lado, coloque o risoto cremoso. Finalize com lasca de parmesão e com o mix de pimenta Kitano Reserva moída.