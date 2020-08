Receitas: Fonduta de Espinafre na fritadeira sem óleo

Ingredientes:

200 g de espinafre

2 corações de alcachofras em conservas ou cozidos (opcional)

100 g de queijo muçarela ralado

50 g de queijo parmesão ralado

150 g de queijo cremoso de sua preferência

1 dente de alho amassado ou triturado

1 caixinha de creme de leite (200 g)

1 pitada de pimenta-do-reino

Modo de preparo:

Refogue as folhas de espinafre previamente higienizadas em uma frigideira e em seguida pique em pedaços pequenos. Se for usar alcachofras corte-as grosseiramente e reserve. Em uma tigela, acrescente todos os ingredientes e misture-os bem. Transfira o creme obtido para um recipiente que possa ser levada à fritadeira elétrica e finalize salpicando mais parmesão. Coloque o recipiente na cesta da sua fritadeira sem óleo e programe por 20 minutos à 160º C, até que fique bem gratinado.

Dica: sirva acompanhado de pães, torradas ou tortilhas.

(Mondial.com)